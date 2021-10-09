中共國家主席習近平9日在北京「辛亥革命110周年」中發表對台論述。中廣董事長趙少康認為，既然習近平肯定、紀念孫中山，沒道理不承認中華民國存在的事實，哪有紀念又不承認，甚至還想消滅孫建立的國家？中國國民黨有權力要求中國共產黨開放政黨競爭、公平競選。

趙少康指出，孫中山領導的歷經10次革命，終於在第11次辛亥年武昌起義成功之後，建立了中華民國，孫中山先生被尊稱為中華民國的國父，也是中國共產黨口中的「革命先行者」。

趙少康表示，既然習近平及中國共產黨肯定孫中山、紀念孫中山，中華民國又是孫中山領導創建的，且比中華人民共和國早了38年，共產黨實在沒有道理不承認中華民國存在的事實，怎能一方面紀念孫中山，一方面又不承認甚至想消滅他建立的國家？

趙少康說，孫中山在所提的「驅逐韃虜、恢復中華、建立民國、平均地權」四大主張深獲人心，而「民主」這項是中國共產黨沒有做到的，中共會說他們實施的也是一種中國式的民主制度，但民主制度至少不是一黨專政，在野黨不可以是附屬、花瓶，孫中山如果在世，也不會認為這是他主張的民主制度。

趙少康強調，做為孫中山先生的後繼者，中國國民黨有權力要求中國共產黨開放政黨競爭，用政策主張而非武力爭取人民的認同，讓國民黨跟共產黨一起公平競選，習近平及共產黨應該要有這樣「不怕比較」的氣度胸襟，國民黨也應該要有這種「逐鹿中原」的勇氣與精神，這才是紀念辛亥革命110週年最好的方法。