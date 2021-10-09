知名部落客「地產秘密客 Ting & Sam」日前分享1則房產「周邊小故事」，當時1名人妻到銀行辦理新屋貸款，不料她的丈夫卻一再回絕擔任房貸保證人，丈夫甚至遲遲不願配合交齊文件，銀行最後無奈之下調閱資料，才發現該丈夫其實早在外頭為小三買新房，並早已擔任保證人，而妻子始終被蒙在鼓裡，才鬧出此事件。

臉書粉專「地產秘密客Ting & Sam」日前發布1則貼文，敘述他去申辦貸款時，1名房貸業務窗口的女性專員向他分享的1則有趣故事，該女專員說「做我們這一行，有時候客戶的財務狀況，他們常常比客戶的配偶更清楚」，她某次為1名人妻申辦貸款，該人妻要求丈夫擔任房貸保證人，但丈夫卻遲遲不願配合、文件不交齊。

人妻辦理新屋貸款，不料她的丈夫卻回絕擔任房貸保證人，銀行最後無奈之下調閱資料，才發現該丈夫其實早在外頭為小三買新房，並早已擔任保證人。（翻攝自臉書粉專「地產秘密客Ting & Sam」）

該名貸款女專員說，事後銀行自行調閱資料，才發現該名丈夫早已在外頭擔任另間房產的保證人，而丈夫最後在電話中坦承幾年前已先為外遇對象買房子，房子歸小三所有，而他擔任保證人，他並懇求銀行專員們不能曝光此事，該女專員事後一直記得此事；而原PO則笑說，「我跟Ting分享完這件事，得到一個共識就是要先幫老婆買房再幫小三買，才不會被查出來，這資訊很重要」。

該粉專的貼文最後也提及正經的房貸話題，表示因央行最近盯得緊，首購利率大概為1.31%，聽說連軍公教和銀行行員也不見得可以再低多少，而一般人大概是8成，至多85成；其他網友則留言說，「所以趕快提醒老公先幫自己把房子買好再說」、「在JCIC（聯徵）面前，沒有人能說謊」、「長知識了，借分享」。