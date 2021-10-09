隙頂民眾陳善宏10月6日拍攝的日落雲海，但因近日水氣不足國慶連假要看到雲海的機會不高。（陳善宏提供／張亦惠嘉縣傳真）

國慶連假第一天，嘉縣大阿里山區各地湧入不少遊客，目前雖非阿里山楓紅季節，雲海也未到大發生的時候，但仍有許多遊客上山避暑、健行，太平雲梯遊客如織，阿里山國家森林遊樂區入園人數超過3000人，台18線沿線的石棹民宿區也幾乎客滿。

10月的阿里山正在從夏天過度到冬天，因台灣非溫帶國家，秋天的景致約11月才會較明顯，但山區氣溫宜人、空氣好等條件仍吸引許多民眾上山。

竹崎鄉中和村石棹地區位於台18線約64公里處，是到阿里山遊樂區的中繼站，也能從此轉至奮起湖、達邦等地，中和村長洪銀盛說，連假遊客很多，目前雲海季還沒到，遊客多是來走步道、露營居多，民宿區也幾乎住滿，相當熱鬧。隙頂愛好攝影的民眾陳善宏也表示，10月6日二延平觀景臺有夕陽雲海，這幾天因水氣不足、天氣不夠冷出現雲海的機率不高。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明說，阿里山楓紅應在11月中下旬才會開始有動靜，通常是以銀杏、青楓、台灣三角楓、台灣紅榨楓等為主，12月才是最佳賞楓季節，小笠原山甚至到了1月中旬，還有楓紅，目前遊客上山可「順便」觀察變色葉植物紫葉槭和櫻花葉。

至於雲海部分，黃源明指出，目前東北季風還未到來還沒到雲海大發生的季節，但若天氣許可，清晨的小笠原山偶有日出雲海可以欣賞，另，這幾天已是夏季銀河的尾聲，推薦遊客可在沼平公園櫻之道可以觀星，但國慶日後受月光干擾，不利銀河觀測。

除台18線沿線湧人潮外，梅山鄉太平雲梯也是遊客如織，上午162甲線車流量大，也有民眾選擇走166縣道一路從太興玩到太平，較不會有塞車困擾。梅山鄉太平雲梯經理張世昌表示，9日買票登雲梯人數將近3700人，盛況與中秋連假時差不多，也開放遊客使用實體振興券付款等。