嘉義市長黃敏惠試吃台農82號米「幸福嘉義米」後讚其好吃程度媲美日本越光米。（張亦惠攝）

嘉義市品牌米「幸福嘉義米」7月播種，即將在12月中旬收成包裝上市，市府攜手10家在地業者，運用「幸福嘉義米」開創一系列的創意米食料理及點心，市長黃敏惠表示，好吃程度媲美越光米，市府更選在國慶連假的六、日在智選酒店辦「舌尖上的幸福」試吃快閃活動，在稻米正式上市之前打出知名度。

嘉義市長黃敏惠9日智選假日酒店品嚐在地業者以「幸福嘉義米」製作的新產品，黃敏惠表示，相較於其他縣市，嘉義市農業面積不大，但卻能與農試所合作，生產台農82號米，並且將以「幸福嘉義米」為品牌，在今年12月份收成上市，好吃程度不僅媲美越光米，更能增加農民的收益。

嘉義市110年農產品種植面積約1298公頃，其中稻米689公頃，佔總種植面積53.08％，7月時由嘉義市農會農事小組長游啟琳與游儀益率先投入種植2公頃的「幸福嘉義米」（台農82號），即將在12月初收割，未來將把部分在第一期作試種成功的稻米提供給10家在地業者使用，並朝精緻化、品牌化發展。

嘉義農試所稻米博士吳永培指出，台農82號品種，不僅米粒外觀晶瑩剔透，口感不輸日本越光米，且具抗病蟲及強桿耐倒伏特性，可減少農藥及肥料使用，降低農民生產成本，加上粗蛋白含量低僅4.6到5％，適合腎或肝功能異常患者食用。

建設處長田長沛表示，為在上市前打出知名度，國慶連假10月9日及10月10日下午3點至7點在智選假日酒店舉辦「舌尖上的幸福」試吃快閃活動，供民眾及遊客免費試吃。