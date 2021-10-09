各百貨、通路、店家都紛紛推出振興優惠，就連3C通路也不例外，燦坤及全國電子均推出了針對振興五倍券的優惠，讓消費者能直接省5000之餘，還能以優惠價把3C家電帶回家；燦坤就推出了會員至門市不限金額消費，天天抽10萬還元金，使用振興券再享加倍抽獎機會，全國電子則祭出大家電下殺萬元，指定電視滿額再享電視好禮三選一等優惠之餘，五倍券購買指定商品再享加碼最高萬元折扣。

燦坤推出Dyson吸塵器72折、再送8500元配件；SHARP電視享爆品價再贈7000元好禮。（燦坤提供）

燦坤推出宏碁筆電搭載最新Windows 11現省4000元；Switch OLED版即日起供貨，搭配2款遊戲片及硬殼保護包，特價1萬3888元。（燦坤提供）

燦坤在17日前就推出多項3C、家電商品下殺，像必搶的就有iPhone 13 Pro 256G、天峰藍色，原價3萬6400元，會員爆品價限量現折1200元之餘，還有MacBook Air M1也享現折3000元優惠，另外還有最新的任天堂Switch OLED版，即日起已有現貨供應，搭配2款遊戲片及硬殼保護包，特價1萬3888元，另外還有Dyson吸塵器72折，再送市價8500元配件，SHARP 4K智慧聯網電視現折3000元，再送總價值7000元以上等優惠，另31日前燦坤實體會員使用中國信託ATM、i繳費系統或加入中國信託Line官方好友、綁定個人化服務，即可獲燦坤獨家買1送1優惠券，包含MULTEE烤盤3件套組、SodaSparkle氣泡水機特調款與5入鋼瓶，憑專屬優惠券皆享買1送1優惠。

全國電子推出買指定筆電享滿萬現折500，再享好禮三重送，手機舊換新，舊換你所想，0元5G手機帶回家。（全國電子提供）

全國電子則在14日前推出家電9折，精選商品滿額加1元多1件等優惠，滿額即可帶走人氣LG Styler蒸氣電子衣櫥，更貼心為消費者推出無論紙本或數位綁定都能享優惠的活動，包括10月銀行刷卡滿額回饋最高1萬2000元，銀行現場再享滿額贈，銀行登錄再享加碼回饋，另數位支付享3C獨家回饋，LINE Pay單筆滿2萬回饋千點、台灣Pay最高享10%回饋、振興五倍券綁定Pi拍錢包消費滿額回饋500P幣，若使用五倍券買空調更享萬元優惠現省6折，電視、冰箱、洗衣機等也下殺萬元，還有綁定LINE會員10月底前天天玩遊戲抽電視活動。