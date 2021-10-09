台東吳姓竊賊被逮捕， 村民前往派出所獻花致意。（民眾提供）

吳姓慣竊在台東縣鹿野鄉瑞源地區犯下多起竊盜案，又有吸食毒品惡習，已造成村民心中恐懼，台東縣警局關山分局瑞源派出所員警昨日將他拘提到案，警訊後送台東地檢，檢方今天向地方法院聲請羈押獲准，村民聞訊無不拍手叫好，還在臉書上PO文，感謝警方的努力。

警方調查，44歲的吳嫌平日無業又有吸毒習慣，因缺錢花用，遂生歹念，近來在台東縣鹿野鄉瑞源地區，大白天多次闖空門行竊購買毒品。

其中，1名被害人家中剛好裝有監視影像系統，而將所錄下影像提供給瑞源派出所指認；眼尖的所長王建超，一眼就認出嫌疑人為居住在轄內的吳男，但因其非現行犯，在受理完報案後，即依法通知其到案說明。

在第2次通知未到案後，該分局偵查隊於昨日向地檢署聲請核發拘票獲准，王建超拿到拘票，旋即率所內員警前往吳男住家附近埋伏守候，經過約2小時，吳男欲從屋內走出家門時上前拘提。

警方做完警詢後，全案由該分局偵查隊將吳嫌依涉嫌違反多起加重竊盜罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦，檢方恐其交保後再度犯案，於今日上午向台東地方法院聲請羈押獲准。

多位民代及村民聞訊，對於檢警的努力均表感謝，甚至親自至分局及瑞源派出所獻花致意，立委劉櫂豪也特請縱谷地區祕書林金樺代表親往瑞源派出所致贈禮盒，以表肯定及慰勉之意。

關山警察分局感謝各位民代與民眾對於警察的肯定與支持，除暴安良為警察責無旁貸的職責，且法治社會仍須按照法律程序偵辦，以維程序正義。