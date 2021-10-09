由於颱風外圍環流影響，墾丁海域出現長浪，沙灘紛紛插上紅旗警戒，但傳出有一名潛水客於後壁湖出水口傳出失蹤，目前相關單位已經出動人力救援，仍在搜尋中。

據目擊民眾指出，失聯的34歲潛水客下午與友人一同下水，疑因浪況極差且海底流速較強，下午5時許到了應該上岸時間卻遲遲不見人影，岸上人員發現後下海找尋已經看不到人影，目前各單位獲報後都出動找人。

當地衝浪教練指出，受到颱風外圍環流影響，台灣南部及西南部海域都出現長浪，若有遊客貿然下水其實非常危險。