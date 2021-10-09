剛果民主共和國衛生部長今天證實，境內東部有1起伊波拉病毒（Ebola）病例。當地最近的伊波拉疫情是在5個月前終止。

路透社報導，目前還無法立即得知，這起病例是否和造成今年6死的疫情有關，還是與2018至2020年爆發的感染有關。當時疫情造成剛果東部超過2200人染疫死亡，創下歷來第2高的紀錄。

剛果衛生部長姆邦加尼（Jean Jacques Mbungani）發表聲明說，住在剛果東部貝尼市（Beni）附近的3歲大男童驚傳確診，並且在6日因罹患這個疾病而死。2018至2020年的疫情大爆發期間，貝尼市是重災區之一。

他說，已知可能約有100人接觸伊波拉病毒，並將觀察他們是否出現任何染疫症狀。

另一方面，法新社報導，今年5月初，剛果民主共和國宣布，境內第12波伊波拉疫情終止，期間通報12個確診病例，並有6人死亡，數以百計民眾接種疫苗。

今年2月間，剛果北基伍省（North Kivu）境又發現伊波拉病例。2018年8月至2020年6月期間，爆發剛果史上最嚴峻的伊波拉疫情，共計3470人確診，2287人染疫死亡，當時北基伍省慘遭疫情肆虐。

伊波拉是一種出血熱病毒，1976年首次在中非出現，這個疾病是以剛果民主共和國（舊稱薩伊）境內的伊波拉河命名。

伊波拉是人傳人的疾病，傳播途徑是透過患者體液傳染，主要的症狀包括發燒、嘔吐、出血與腹瀉。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1101009