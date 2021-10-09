法務部。（報系資料照）

10月8日政府才正式發放五倍券，當天高雄就就出現國內首起偽造五倍券案件。法務部9日表示，已指示檢調單位速查嚴辦民眾涉嫌不法手段收購或偽造、變造使用五倍券案件。法務部強調，若偽、變造五倍券，最高可判刑10年；另行使、收集或交付偽造、變造五倍券，最高可判刑7年。

政府10月8日發放五倍券首日，高雄市洪姓男子異想天開，利用「彩色影印機」進行複印後，帶著家人前往某家牛排館大啖牛排，然後掏出五倍券結帳，但店員覺得紙張太過粗糙，而懷疑是假的，現場立刻報警處理，警方已將洪男送辦。

首例偽五倍券現蹤高雄！男高調帶全家吃牛排 老闆一摸就露餡

法務部強調，依法五倍券不得轉售，營業人違反者將不得兌領款項。若有人涉及以不法手段收購或偽造、變造使用，亦會有刑事責任，已指示檢調機關對於任何涉及犯罪之不法情事，均將依法速查嚴辦，絕不寬貸。

法務部表示，依「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」，振興五倍券有使用限制，不得轉售。營業人違反該項規定，不得兌領，且情節重大者，得取消兌領款項資格。

另五倍券屬有價證券，若以詐欺、恐嚇或施以強暴、脅迫等不法手段收購者，恐涉及刑法詐欺、恐嚇、妨害自由等罪責，最高可處5年有期徒刑。

若偽造、變造五倍券者，則涉犯刑法偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處10年有期徒刑。另故意行使偽造、變造五倍券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，則涉犯刑法行使偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處7年有期徒刑。