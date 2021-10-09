「芋見童心遇見你‧大安好好玩市集」國慶連假登場，串聯地方文史與生態。（阿聰師芋頭文化館提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安為知名芋頭盛產地，「阿聰師芋頭文化館」觀光工廠於國慶連假第一天創立「芋見童心遇見你·大安好好玩市集」，力邀民眾一起攜手逗熱鬧。董事長阿聰師表示，近年深耕地方創生工作，並串聯甲安埔文化能量，成為海線特色產業鏈，盼能吸引青年返鄉。

「芋見童心遇見你‧大安好好玩市集」以手作DIY旅程為主軸，活動開放報名10分鐘即秒殺額滿。大小朋友開心體驗手作芋頭酥、黃槿葉(粿葉)作布袋戲偶、以及用果實種子及吸管發揮創意做勞作，並且瘋狂玩大型泡泡秀，享受雪花泡泡飄散的奇蹟景象。

現場邀集在地年輕商家組成咖啡與文創市集、音樂派對、文化導覽解說給遊客自由參觀，包括知名音樂團隊大甲愛樂室內樂團、農村武裝青年，以及說故事及螃蟹生態體驗，讓觀光工廠豐富熱鬧，創造地方共好能量。

阿聰師表示，當年為了推廣家鄉文化，選擇在故鄉大安建立芋頭文化館，讓糕餅烘焙半世紀的精神得以深耕。他將過去創業至今的器材，以及首創芋頭酥的故事，收藏在糕餅文化館，並仔細介紹烘焙業發展的歷史，可以說是甲安埔地區農產與糕餅結合的活字典。

企業發展多年仍不忘回饋家鄉，阿聰師近年更深耕地方創生工作，邀請在地文創店家及文化工作者，一同推廣地方文史與生態，串聯甲安埔文化能量，成為海線的特色產業鏈，盼能化為一股讓青年返鄉的動力。