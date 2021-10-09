2021台北電影獎頒獎典禮今(9日)晚盛大展開，紅毯星光熠熠，張震、Ella、王淨、陳柏霖、胡宇威、邵雨薇、夏于喬等一票大咖熱情相挺，在懸疑片《詭祭》有著亮眼表現的俄羅斯女星安妮，一現身更是掀起全場歡呼，因為她今天實在太火辣了。

擁有火辣身材的安妮，每回現身台北電影節活動總是敬業盛裝亮相，每回現身一次比一次還性感，她今日更特別穿上一襲超性感黑色禮服，下身辣開高衩直逼大腿根，上半身設計更是火辣，一轉身讓她傲人雙峰全都露，果然她一出場就掀起全場驚呼，安妮也大方隔空送香吻，身影撩人。

安妮上下全露，性感扮相驚豔全場。(粘耿豪攝)

胡宇威帥氣現身。(粘耿豪攝)

在《全明星運動會》深受歡迎的胡宇威，也帥氣現身紅毯，被問起今年計畫，他表示目前主軸都放在電視劇，希望能接到電影邀約，最想挑戰演出殺人犯等反派角色。

王淨今日心情輕鬆。(粘耿豪攝)

才以《瀑布》入圍金馬影后的王淨，今天以頒獎人身分出席，笑說今天心情輕鬆，抱持一個觀眾的心情來看，非常期待能有好的結果。最近忙為電影《月老》宣傳的她，也透露下禮拜即將進組拍片。