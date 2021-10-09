國民黨高雄市議員李眉蓁連日來在臉書貼文，質疑台灣基進立委陳柏惟支持大麻合法化、肇事逃逸等負面事件頻傳，呼應刪Q行動勢在必行，遭前桃園市議員王浩宇等人洗版。李眉蓁今天(9日)再發文表示，政治黑暗，但政治也教會了我很多事，也就是當塔綠班生氣的時候，不必恐懼，要報之以爭氣。

面對網軍大軍壓境，李眉蓁9日下午在臉書貼文表示，該讀的要讀，該刪的要刪，那些塔綠班教會我的事。都說政治黑暗，但政治也教會了我很多事：一、當塔綠班生氣的時候，不必恐懼，要報之以爭氣；二、犯了錯，我感謝指出自己錯誤的人，並報之以一輩子的努力；三、犯了錯，並沒有失去做對事的權利；四、該讀的書要認真的讀，但該刪的Q還是要刪；五、讀書我會加油，刪Q大家更要加油。

網友紛紛表示，「為妳加油！自古邪不勝正！」、「陳柏惟在10月23日百分之百會被罷免，綠營支持者同時也是我們親愛的同胞，也不知道在網路上忙些什麼。陳柏惟都知道自己完蛋了，3Q還在騙支持者，綠營支持者也在騙自己。真是沒意思。」、「刪光塔綠班，超美的眉蓁。」、「對啊～怕什麼？直球對決！」

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