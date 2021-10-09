羅美玲和老公江振愷（Terry）結婚後育有兩子，兩人受疫情影響，上半年的演出都被延期，Terry健身教練的工作也停擺了一陣子，損失慘重。對於即將發放的五倍券，Terry和小孩很有共識，把一家四口的五倍券都交由羅美玲掌管，羅美玲說：「全家五倍券都是我領的，實體券可以最靈活運用，應該還是超市量販為主吧！買生活用品最實際啊。」

羅美玲以前沒有數字概念，受疫情衝擊幾個月零收入，讓她心情驚恐，老公教她凡事精打細算，她才開始留意大賣場打折資訊，即將到手的2萬元五倍券如何運用？她既不想吃大餐，也不需要名牌包，只想幫家人添購生活用品，她務實地說：「在家裡把日子過的好，才是最舒服的事。」

近來疫情趨緩，羅美玲也積極復工，她日前受邀擔任新竹尖石鄉甜柿代言人，推廣家鄉甜柿，她也趁空檔到果園體驗採杮子，不料看到滿地的落果，讓她直呼心痛，她說，「因為舅舅們也在尖石鄉栽種水蜜桃，一場大雨打落果實，整年的心血就沒了，所以我特別能感同身受，希望透過鄉公所的線上銷售平台，可以讓原鄉部落小農一年的心血得到一些回收。」

她參演的《#我的媽媽是Eny？》音樂劇，將以線上演出方式呈現。最近復工後，她被誇整個人瘦一圈，更上鏡了，她笑說，之前在家防疫期間運動沒停過，「我吃故我動，有氧運動搭配阻力訓練，如果真不知道怎麼開始，打開Terry頻道跟著跳起來就對了，之前跳了兩個月，視覺效果看起來瘦了5公斤！」

她認為，減重是女生一生的課題，她不在意體重的數字，而注重體態的勻稱和體脂率的變化，她覺得「吃也要吃的很快樂，只要吃對東西，再搭配運動不怕脂肪上身」。

羅美玲擔任新竹尖石鄉甜杮代言人，推廣家鄉甜柿。（阡鳳有限公司提供）

羅美玲到新竹尖石鄉的果園採柿子，驚呼家鄉的甜杮又大又甜。（阡鳳有限公司提供）