南投縣長林明溱感謝文化資產局在振興計畫申請及審查期間協助，為推廣傳統表演藝術，增進民眾對南投縣藝術的認識與傳承。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

「傳藝來投暨山城Local生活節」9日下午在竹山菸葉館熱鬧登場，吸引許多數百位竹山鎮民及遊客到場聆賞。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

「傳藝來投暨山城Local生活節」9日在竹山菸葉館熱鬧登場，國寶大師黃俊雄布袋戲帶領團隊演出布袋戲經典劇碼《雲州大儒俠》，縣長林明溱表示，期許藉由在地創生與文化藝術展演激盪出前山第一城的活力，吸引請年返鄉創業安居，開展竹山繁榮新契機。

林明溱感謝文化部文化資產局在振興計畫申請及審查期間協助，為推廣傳統表演藝術，增進民眾對南投縣藝術的認識與傳承，爭取文化部振興計畫經費補助舉辦「傳藝來投巡演」。

活動亮點是黃俊雄布袋戲主角史艷文貫穿全場演出，配合幕後現場演唱曲目《苦海女神龍》等膾炙人口布袋戲歌曲，贏得熱烈掌聲，信義鄉明德村布農族傳統音樂合唱團，強勁而肅穆的歌聲響徹全場，觀眾感受純淨而古樸的原始力量。

觀光處長陳志賢說，「傳藝來投暨山城local生活節」結合傳統藝術及跨世代年青人的音樂節目，黃俊雄大師帶領的真五洲掌中劇團曾經陪伴過無數民眾度過成長歲月，信義鄉布農族八部合音表演響譽國際，民眾深度體驗南投縣獨有的人文風情。

此外，縣府將在10月推出振興消費抽獎活動，只要來南投消費滿200元即可參與現金抽獎，陸續舉辦溫泉季、健行節及花卉嘉年華等活動，歡迎大家來南投旅遊，縣府加強推動安心旅遊以及安心旅宿等政策，建構安全旅遊環境，讓民眾能安心出遊，平安快樂返家。