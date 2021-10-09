中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，從今年2月加入至今超過半年，除了嬌小外貌加上大反差的E罩杯好身材讓她人氣飆漲，還有一張神似議員黃捷的臉蛋引起高度討論；林襄先前發行個人寫真《與你襄遇》掀起搶購潮，證明她的超人氣，日前IG粉絲更突破90萬人，她曬火辣感謝照，側面太有誠意雙球都快掉出來。

新一代啦啦隊女神林襄月初在IG發文，開心地分享透過「襄民」，得知IG粉絲數在4日突破90萬大關，她決定曬美照感謝粉絲們一直以來的支持；林襄隨文附上兩張今年個人桌曆中，最喜歡的月份照，也向大家立下承諾，「我會繼續認真生活、努力工作陪伴大家」，也預告2022桌曆快要推出。

日前林襄IG粉絲突破90萬人，她曬火辣感謝照，側面太有誠意雙球都快掉出來。(圖/ 摘自林襄IG)

照片中林襄穿著一套兩截式紅色比基尼，上半身細肩帶平口設計照樣炸出誇張事業線，而E罩杯超有料雙球也看似包不住；下半身則是側邊綁帶的款式，綁好的蝴蝶結讓人看更有遐想。最驚喜的是，林襄轉側面之後，雙峰像是快從側邊掉出來，太有誠意的畫面讓粉絲大飽眼福。

大票網友再度淪陷林襄超犯規的感謝照，「太襄（香）了」、「好厲害喔喔喔」、「這個好看耶」、「邁向100萬」、「90萬感謝照辣成這樣，100萬還得了」、「超棒！紅色的真的好看」、「愛了愛了，買了買了」。