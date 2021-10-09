隨著全球新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸因為疫苗施打率提升而略有趨緩，為了進一步復甦經濟，多國都紛紛公佈開放邊境，迎接外國旅客的規劃。其中不約而同都包含入境需完整接種疫苗的限制，但各國之間認可的疫苗清單不同。越南方面已率先公布了將認可的9款疫苗。

越南外交部於7日舉行線上記者會，研擬採用疫苗護照的計畫，並期待可進一步協助觀光、旅遊業復甦。針對所將推行的疫苗護照政策，外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）指出，越南政府同意由外交部提交的疫苗護照實施標準；針對疫苗廠牌，則將認可獲得世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）以及越南衛生部核准緊急使用授權的疫苗。

越南研擬推行疫苗護照，認可9款疫苗，其中包含古巴國產疫苗Abdala。(圖／路透)

根據上述標準，認定範圍最廣的就是越南衛生部核准緊急使用的疫苗，總共包含阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax（中國國藥集團與阿聯合作生產的疫苗）、阿布達拉（Abdala，古巴國產疫苗）。

根據越南官媒越通社（VNA）整理，越南疫苗護照除了上述8款疫苗之外，也將認可北京科興（Sinovac）疫苗（這款疫苗有獲得WHO核准EUA），也就是共有9款。而台灣的高端疫苗並不在內。

累積至今，越南共有831643新冠肺炎確診病例，病歿者則有20337例，在東南亞算是疫情較為嚴重的國家之一。在越南，完整接種疫苗的人口僅13.05%，部分接種疫苗者則有24.08%，劑次人口比達到37.13%，疫苗接種率並不高。

面對疫情，黎氏秋姮則是指出越南將會從「清零」的思維，轉向安全、靈活的有效控制疫情。換句話來說，將從原本嚴格防範疫情擴散的方法，轉為同步兼顧社會經濟發展的方向。

在公布疫苗護照認可的疫苗清單之後，黎氏秋姮也表示越南文化體育旅遊部正在與相關部門討論試點計畫，準備來迎接符合條件、已完整接種疫苗的旅客，有可能將會選在富國島試辦（富國島是越南最大島，面積約有兩個台北市那麼大）。