連假第一天，西半部地區大致多雲到晴，東北半部偶有短暫陣雨，不過隨著第18號輕度颱風「圓規」逼近，國慶日（10日）下半天起將開始風雲變色，東北半部風雨將轉趨明顯。台灣颱風論壇指出，圓規颱風將持續整合，其環流大的特性，實際的暴風圈將比氣象局定義的還要更強，台北東側、北海岸、宜花東、屏東都是這波颱風的降雨熱區。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，圓規颱風目前有2大雲系，可以分為93W及94W兩個部分，各自的環流都很龐大，但颱風中心部分反而沒什麼雲系。今天如果順利整合成功，明天就會合成一個系統，誰強誰就有主導權。

颱風論壇也解釋，由於圓規颱風有「外強內弱」、「環流大」的特性，也因此，實際強風區域會比氣象局定義的7級風圈「大很多」，即便沒有發布陸上颱風警報，屆時全台灣都要注意強風的威脅。颱風論壇提醒，宜蘭、花蓮、台東、基隆北海岸、台北東側、屏東，是這次的強降雨熱區，民眾做好防汛準備。

國慶日（10日）下半天開始，隨著颱風外圍風場靠近，台灣附近的東北風將增強，到了晚上降雨會更明顯。(摘自氣象局)

「天氣職人」吳聖宇分析，國慶日（10日）上半天仍是好天氣，不過下半天開始，隨著颱風外圍風場靠近，台灣附近的東北風將增強，迎風面的北部、東半部降雨開始增多，到了晚上降雨會更明顯，各地沿海的陣風也將逐漸增強。中央氣象局預估，11日、12日的風雨最強，受到颱風外圍環流接近並配合北方高壓東移南下，各地降雨機率增加，北部及東半部地區有豪大雨或局部豪雨以上等級強降雨發生機率。