在台中市政府社會局及台中社會創新實驗基地的輔導下，社創基地第八期進駐團隊-ASK愛使可創新教育股份有限公司，獲得110年經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR）肯定，入選創業型新秀。社創基地成立以來培力超過100個團隊，未來將持續促進進駐團隊協力與跨領域合作。社會局表示，ASK愛使可積極參與社創基地辦理的各項培力課程，也在多領域顧問團隊的輔導下，學習撰寫計畫、品牌經營、市場行銷、商業模式、商標專利等各項能力，進而在眾多公司競爭下通過SBIR海選。

ASK愛使可創辦人楊士賢特別感謝社會局及社創基地用心安排專業顧問團，提供工作場地及創業相關資源，創業初期人手和資源不足，申請政府計畫又要兼顧市場營運，著實不易，透過社創基地顧問團隊的豐富經驗及專業諮詢，才能從SBIR新秀海選中脫穎而出。

楊士賢說，有了經濟部中小企業處的資源投入，公司可進行更多人才培育及創新研發，使公司得以永續經營、成長茁壯。

社會局說明，台中市社會創新實驗基地於107年成立，為整合台中市社會創新、青年創業、社區營造及志工資源的平台，以非營利組織、志工、社會企業、青創為培力主體，社創基地不僅提供系統化的培力資源，也擁有多樣化的空間及設備。