1名網友日前在家中寵物犬的肛門中發現有1個鮮黃色的黏稠狀「生物」，該生物不斷伸縮身軀移動，引發他好奇；其他網友則馬上認出為「絛蟲」，是犬貓常見寄生蟲，而絛蟲最常存在跳蚤中，寵物若吃下有絛蟲的跳蚤後就會遭感染，常見症狀為貧血、腸道阻塞等，嚴重會危及生命，可透過定期驅蟲除蚤根預防。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」中發表1則影片，影片中在地面上出面1坨「鮮黃色生物」，該生物的外圍呈現不規則伸縮，一下伸出細長身軀，一下身軀又合而為一，軀體厚度約2至3毫米，乍看之下就像是1片「會動的」起司片，原PO該生物疑似是從小狗體內掉出來的，拍下影片後詢問網友是什麼？

地面「1片起司」竟變形蠕動爬行 竟是恐怖生物危及犬貓

不少身為毛小孩飼主的網友看到原PO影片後，馬上認出該生物是絛蟲，是1種人犬貓都會有的寄生蟲，「應該是絛蟲，我家狗狗以前黏一隻在我額頭」、「絛蟲！帶去獸醫院吃驅蟲藥吧，建議家裡的所有狗狗都要做療程避免交叉感染」、「這是從狗狗的屁屁出來，名叫絛蟲，可以吃驅蟲藥，然後儘量不讓寵物去草邊晃」。

不過也也不少網友發揮創意留言，「黃色沒有背殼的蝸牛，簡稱黃牛」、「無殼蝸牛」、「蛋黃哥欸」、「史萊姆」；據悉絛蟲(tapeworm)是一種腸道寄生蟲，外觀為扁平、節片樣，其中最常見的瓜實絛蟲會感染犬貓，而絛蟲主要透過跳蚤進行傳播，犬貓必須「吃到跳蚤」才會感染，絛蟲發育成熟會分成一節一節的節片隨著糞便排出，外觀看起來像白色小芝麻或是米粒，寵物感染絛蟲後常見症狀為營養不良、貧血、腸道阻塞等，嚴重恐危及生命。