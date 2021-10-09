立陶宛第2次提供台灣疫苗於今天（9日）抵台，兩次加總共22.59萬劑AZ疫苗，台北101今晚18時30分至22時點燈打字：「民主夥伴」、「善的力量」、「互助合作」、「台灣立陶宛」、「千里送真情」、「友情零距離」「謝謝立陶宛」「Thank you」，為立陶宛給予台灣各項暖心協助，表達真摯感謝。