感謝立陶宛再提供疫苗 台北101點燈「千里送真情」 19:242021/10/09 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 感謝立陶宛再提供疫苗 台北101點燈「千里送真情」。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立陶宛第2次提供台灣疫苗於今天（9日）抵台，兩次加總共22.59萬劑AZ疫苗，台北101今晚18時30分至22時點燈打字：「民主夥伴」、「善的力量」、「互助合作」、「台灣立陶宛」、「千里送真情」、「友情零距離」「謝謝立陶宛」「Thank you」，為立陶宛給予台灣各項暖心協助，表達真摯感謝。 「台日友情」漫畫家感謝簽名版展 屏東演武場開展 吃米粉湯送黑白切 鍾欣凌北影搶獎運旺 #立陶宛 #感謝 #台北101 #點燈 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李眉蓁PO文挺罷免陳柏惟慘遭塔綠班出征 趙少康親留言力挺 15:022021/10/09 政治 雞排妹「直播屠龍」後 經紀人驚收龍龍短訊曝光 08:482021/10/09 娛樂 北市質借處利率高於銀行5倍 議員轟柯市府「連窮人血也吸」 14:282021/10/09 生活 五倍券500萬人開領 百貨買氣爆棚 04:102021/10/09 生活新聞 113萬劑莫德納今到貨 陳時中曝用途 一類人適用 14:262021/10/09 生活 美味探子馬－老闆不藏私！ 台北萬豪常董隱藏版菜單亮相 04:102021/10/09 產業特刊 中國、東協建立關係30周年 王毅籲推進南海行為準則磋商 09:542021/10/09 兩岸 9旬翁突倒地昏厥 警民聯手救回寶貴生命 14:122021/10/09 社會 一秒看出誰是台北人 2特徵明顯！網喊超準 12:552021/10/09 生活 與北京之爭毫髮未傷 外媒曝立陶宛如何把歐盟拖下水 08:562021/10/09 國際 《天堂W》大型跨界合作活動 台灣代表選拔賽開跑 15:332021/10/08 科技 生活熱門新聞 被5長髮女丟水池猛壓 男失蹤12小時 靈異巧合父狂抖 - 生活 一天最多可吃幾顆蛋？醫師揭答案 40萬網友震驚 - 生活 基本工資調漲194萬名勞工受惠 侯友宜4字回應 - 生活 LINE用法180度大改變 女實測爽炸：早該這麼做 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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