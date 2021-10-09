習近平紀念辛亥革命110周年 趙少康喊話：必須承認中華民國存在。

趙少康提到，中共總書記習近平今天紀念辛亥革命110周年，不可能說，一方面追思國父孫中山，一面否認中華民國，甚至還要消滅中華民國，兩者是矛盾的。（記者林雅惠攝）

中廣董事長趙少康今（9）日晚間南下高雄演講，會前受訪時提到，中共總書記習近平今天紀念辛亥革命110周年，不可能說，一方面追思國父孫中山，一面否認中華民國，甚至還要消滅中華民國，這兩者是矛盾的，他直言，兩岸要尋求尊重，必須從承認中華民國存在開始。

趙少康原本9月安排到高雄演講，未料因颱風來襲，延到9日晚間7時在左營果貿社區登場，他將以「中國國民黨，如何再起？」為主題開講。

趙少康提到，中共總書記習近平今天紀念辛亥革命110周年，不可能說，一方面追思國父孫中山，一面否認中華民國，甚至還要消滅中華民國，兩者是矛盾的。（記者林雅惠攝）

趙少康受訪時提到，中美關係當然一直是很緊張的，不過他們既衝突又有合作，台灣要注意不要在兩個大國之間的衝突中被犧牲掉，萬一有天突然改善關係，我們可能也搞不清楚到底怎麼回事，像最近習近平跟美國總統拜登通電話，說共同遵守台灣協議，但台灣就很緊張，根本不知道協議什麼東西。

趙少康提及，今天習近平紀念辛亥革命110周年，而辛亥革命就是中華民國國父孫中山先生帶領的，如果中國共產黨習近平紀念孫中山、辛亥革命110周年，就要承認中華民國。

趙少康提到，中共總書記習近平今天紀念辛亥革命110周年，不可能說，一方面追思國父孫中山，一面否認中華民國，甚至還要消滅中華民國，兩者是矛盾的。（記者林雅惠攝）

趙少康直言，不可能說，一方面追思國父孫中山，一面否認中華民國，現在還要消滅中華民國，這兩個是矛盾的，共產黨要承認中華民國存在的事實，既然你們對辛亥革命這樣的推崇，中華民國是亞洲第一個民主共和國，你怎麼不承認呢？因此，兩岸尋求尊重，必須承認中華民國存在開始。

至於如何看待國民黨明年是否有望重新拿回高雄？趙少康表示，「努力吧！人對了，政策對了，就對了嘛」，前高雄市長韓國瑜當時也沒想到把高雄拿回來，因此要看提名什麼人，提的政策市民埋不埋單，接不接接受、承不承認。

「高雄市還是有機會的，不是民進黨的高雄市！」趙少康認為，韓國瑜就可以證明了，當時只要人對了，就可以拿回來，因此國民黨要有這樣的信心，「不要我掉（失去政權）了，就永遠掉了，沒有這樣的事情」。