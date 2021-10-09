台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日進行投票，同時他近日又接連被爆出涉賭、肇逃等爭議，引發各界討論。輿情網站「TPOC台灣議題研究中心」指出，若和當初高雄市議員黃捷的罷免案相比，民進黨在網路上聲援陳柏惟的力度可能會再加大，但相較於當時有超過7成高雄市民進黨綠營民代力挺黃捷，在台中卻只有2成5的綠營民代挺陳柏惟。

「TPOC台灣議題研究中心」透過「Quickseek快析輿情資料庫」分析今年1月9日至10月6日之間的網路聲量後發現，同樣是從選前28天到17天計算，民進黨僅陸續發出4篇貼文挺黃捷，陳柏惟卻已獲30篇貼文力挺，同時兩者的互動情況差異也非常大，「TPOC台灣議題研究中心」認為未來民進黨在網路上聲援陳柏惟的力度可能會再增加。

「TPOC台灣議題研究中心」也對挺陳柏惟和挺黃捷的臉書貼文進行分析，結果顯示，黃捷在罷免案投票前，獲得大部分綠營高雄地區民代，甚至其他地區的綠營民代也都在臉書上發文相挺；而在臉書上挺陳柏惟的，除了部分台中地區的綠營民代之外，就是擅長經營網路社群的綠營立委王定宇、賴品妤等人。「TPOC台灣議題研究中心」還進一步指出，罷免案前夕，高雄市有超過7成的綠營民代在網路上聲援黃捷，但反觀現在在台中卻僅有2成5的綠營民代在網路上聲援陳柏惟。

「TPOC台灣議題研究中心」表示，相較於黃捷罷免案時民進黨大陣仗動員相挺，陳柏惟的罷免案卻呈現出「空戰火熱、陸戰失溫」的狀態，若政黨對決升溫，但地方選情冷颼颼，面對國民黨和顏家的組織戰，台灣基進恐獨木難支，這對陳柏惟而言會相當危險。