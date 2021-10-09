台灣基進立委陳柏惟罷免案，剩不到20多天就要投票，卻被連續爆出涉嫌肇事逃逸、玩賓果星球輸1千元等負面事件，引發爭議。根據曝光的美麗島電子報所作的罷免最新民調，有37.2%的人同意罷免，已超過罷免門檻25%。而且同意罷免的人裡面，居然有88.5%會去投票。前民進黨立委郭正亮對此表示，看來罷掉陳柏惟的機會非常高。

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》中指出，從美麗島電子報做的民調，看起來罷掉陳柏惟的機會非常高，因為37%表態要投票，裡面還有88.5%是自己要出來投票，算一算就有32%，這樣就已經多出很多了。目前看來陳柏惟已經確定要打對決，對決就要比賽動員了。

台北市議員侯漢廷則表示，陳柏惟還有一些料即將會被爆，民進黨一定非常清楚陳柏惟這個人已經挺不下去，所以目前比較新的策略，就是表面上挺，幫忙攻擊前立委顏寬恒和顏家。但攻擊顏家這件事情，對陳柏惟是不利的，因會激起顏寬恒和顏家的在地支持者反過來罷免陳柏惟，對陳柏惟沒有任何好處，反而更有可能被傷到。

侯漢廷指出，在民進黨全力動員之下，提高投票率之後，罷免就會通過，對民進黨當然有利，因台灣基進黨在這場選舉是要付出成本，顏家、國民黨以及在地勢力的動員，是要付出成本和資源，而雙方的成本、資源就在這一場罷免中被消耗掉了。民進黨最新的算盤是。若最後陳柏惟被罷免，顏家也被民進黨鬥臭，補選的時候，民進黨就可自己推派一個人，然後收割全部。