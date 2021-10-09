人類對太空環境的嚮往愈發強烈，前往星際中執行任務時長越來越久，不免就會遇到一些難題，外媒報導，若人類希望能夠踏入長期的星際征途，性需求無疑是一道非跨越不可的檻，然而受到重力等因素影響，迄今仍沒有比較好的解決方案。

隨著人類探索太空越來越深入，執行任務的時間也越來越長，最希望的目標就是人類能夠達成「星際殖民」，但對於如何解決太空人的性需求，至今都沒有比較好的方案來解決，但遺憾的是，如果希望在新的星球定居，甚至是繁衍，這道難題必須跨過去。

然而，儘管航太科技已經能夠透過火箭將人們送上外太空，但若以人類進入宇宙繁衍為前提，人與人的連結勢必不可免，性行為除了繁衍後代以外，人類對性、愛的追求，同樣也是為了愉悅。

因此，在有正常性需求的情況下，太空人處於狹小的太空艙，除了高壓的工作內容以外，還要忍受與外界缺乏足夠的交流，以及宇宙中孤獨、寂寞等不安情緒，若再過度壓抑性需求，恐將導致心理壓力不斷惡化。

有研究員建議各大太空組織，「釋放性需求」需要被正視，應該就此事進行模擬訓練，可惜的是心有餘而力不足，鑒於太空低重力的惡劣環境，只需要輕輕觸碰一下，就會將對象推向遠處，更遑論進行性行為；此外，失重狀態下亦會改變人體激素平衡，如降低性慾等。

NASA工作15年的生物學家沃普（Paul Root Wolpe）表示，人類沒有意識到重力對性行為的幫助有多大，在太空沒有重力的環境下，進行性行為的壓力只會將做愛對象推離你。