軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，在喀布爾8月淪陷後，最先緊急部署至當地的美軍十分缺乏重火力，因此用2罐沾菸（Dip）向阿富汗軍方換來一輛載有ZPU-2高射砲的Toyota Land Cruiser，於第一時間嚇阻塔利班武裝人員進入，確保喀布爾機場的安全。
根據報導，在喀布爾淪陷後，西方世界為撤出仍留在當地的僑民與合作人員，第一要務是確保喀布爾機場的安全，並維持對該設施的有效控制，因此美軍快速反應部隊立即被部署至當地。
第82空降師（82nd Airborne Division）504團1營營長哈里斯（Andy Harris）中校回憶，其最初的任務是清理機場、維持平民秩序，並確保機場安全，但由於該單位是最早部署至當地的美軍單位之一，重機槍和裝甲車等重裝備還來不及運抵，而塔利班武裝人員與美軍只隔著一道薄薄的機場圍牆。
不過在當地阿富汗軍隊準備離開時，504團1營B連的官兵向其交涉，成功用2罐沾菸換來Land Cruiser的鑰匙；加上該單位一名出生於伊拉克、曾在伊拉克陸軍短暫服役的25歲一等兵拉米（Alsajjad Al Lami），立即教導同僚們如何操作該車輛上載著的ZPU-2，使美軍得以運用雙聯裝14.5公厘重機槍，嚇阻蠢蠢欲動的塔利班武裝人員。
這輛Land Cruiser已隨美軍撤出阿富汗，目前正於科威特等待運回美國本土的許可，預計將成為北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）第82空降師博物館的展示品。哈里斯強調，這輛車象徵美軍官兵的「足智多謀」，證明其將「透過所有必要手段」完成接獲的任務。
文章來源：The true story of how Army paratroopers traded dip for a Toyota gun truck used to secure the Kabul airport
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