針對美海軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」(SSN 22)，在印太地區海底與不明物體碰撞，《星條旗報》8日引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎等人的說法，警告隨著在南海活動的潛艦數量愈來愈多，本以凶險萬分的南海勢必危險更增。紐西蘭智庫則點名北京與莫斯科，才有能力並敢在爭議的南海，干擾海狼級潛艦。

美國海軍7日證實，海狼級核動力攻擊潛艦康乃狄克號，2日下潛至印太地區國際水域的水面下時，與不明物體相撞。聲明中沒有說明康乃狄克撞擊到的物體為何，僅表示11名水手負傷，所幸並無生命危險。目前海軍正評估該艦受損程度。意外發生後，基於安全考量康乃狄克號持續駛向關島。

《星條旗報》7日訪問太平洋艦隊發言人，其不願說明具體碰撞發生地點；但1名不願透露姓名的國防官員向美國海軍新聞網爆料，事故地點為南海。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，儘管能力不如美國的核動力潛艦，但南海地區有許多中國大陸潛艦在此活動。

另根據海軍情報辦公室在2015年的報告，現階段北京擁有至少57艘柴電潛艦、5艘核動力攻擊潛艦；估計到2030年，會再新添14艘潛艦。其中，包括11艘核動力潛艦。

除了大陸在南海活動的潛艦數字上升；美國、英國與澳洲在9月時宣布成立AUKUS聯盟，據此澳洲將獲得至少8艘核動力潛艦，而這些潛艦預計也會加入美國與其他家行列，在爭議海域水下游弋。

除大批潛艦在南海行動，造成潛艦與潛艦相撞的風險大增外；南海的水下裝備、漁網與水面艦，在此行動的潛艦可能碰撞上的東西很多。他補充道，從沒有重大損傷來看，意外發生當下康乃狄克號可能航速沒有很快。

他強調，不管怎樣，潛艦的操作都帶著相當風險。在南海，由於水深更淺；換言之，與太平洋中部地段相比，風險無疑更高。

紐西蘭奧克蘭安全諮詢公司第36平行評估（36th Parallel Assessments）主管布坎南（Paul Buchanan）不約而同的指出，僅傳出人員中度或輕傷，顯示當時速度較慢。「當時該艦可能正在做海底測繪或監視。真相是康乃狄克號艦上的感測器當下沒有掌握不明水下物體，代表它可能正遭到干擾，當下該艦也因為眼睛等於遭到遮蔽而行駛的較緩且較深」。

他補充道，「只有俄國與中國有能力使對手聲納系統失明，而又會在南海這樣有爭議的水域使用這種技術」。他強調，「海狼級擁有先進淺水科技(shallow water)。當時它可能聲納系統因干擾而近乎失明，航速緩慢而較深」。