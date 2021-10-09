黃子佼著品牌紙飛機大襯衫觀秀。（臺北時裝週提供）

嚴正嵐出席Dleet於臺北時裝週的春夏系列發表。（臺北時裝週提供）

台灣設計師品牌Dleet以因疫情而受到種種限制的日常生活為靈感，以「超現實主義度假中」為題，於松山文創園區四號倉庫發表2022春夏系列新作，秀上星光熠熠，黃子佼、林正盛、林哲熹、石知田、嚴正嵐、曹佑寧和吃播網紅千千等人皆是座上賓。本季服裝廓形則延續品牌俐落線條、滾邊粗壓設計，但隨著大秀推進服裝輪廓也漸變大膽。

Dleet2022春夏系列以「超現實主義度假中」為題創作新系列。（臺北時裝週提供）

本次李倍將疫情生活、心理狀態以超現實手法具象化，在這個超現實世界中服裝被賦予左右不對稱的新概念，除了品牌擅長的簡約襯衫廓形，本季也將休閒的襯衫加入西裝墊肩，同時多透明薄紗布料，使其顯得更加輕盈、性感。

本季延續品牌常用的滾邊粗壓設計。（臺北時裝週提供）

薄紗、雪紡紗經常被運用於女性服裝之中，此次Dleet也將這項素材運用於男裝之上，讓石知田也有點躍躍欲試，「其實這次的服裝我都蠻喜歡的，但比較輕透、裸的襯衫一出現，我腦中就開始在想該如何搭配。」另外本次在長帽沿漁夫帽上增添層次的獨特單品，也輕易地抓住他的眼球，讓他十分驚喜，「其實我覺得這次服裝上有一點「山系」的氛圍」但李倍將新的元素融合品牌特性後，又成為品牌的一部分。

本季加入薄紗布料營造輕盈感。（臺北時裝週提供）