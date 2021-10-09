大部分加油站都有額外提供洗車服務，不少車主也會利用，加油洗車一次搞定。一名車主把愛車交給加油站員工洗，未料取車後看見車頂與側邊滿是白色條紋的刮痕，相當崩潰，一問之下才知員工竟用菜瓜布猛刷，消息傳開也讓網友傻眼。

根據《東森新聞》報導，這名車主是嘉義人，南下到高雄遊玩，加油時順便洗車，把車開到家後才驚覺車身出現許多刮痕，詢問加油站後，員工坦言用菜瓜布刷車，氣得索賠，但加油站也推三阻四，質疑為何當下沒反應。

車主看見愛車車門跟車頂全布滿白色刮痕，崩潰不已。專家則表示這些刮痕太深，烤漆也救不回來。(圖／翻攝自東森新聞)

車主崩潰表示，這些刮痕不僅相當深，範圍也廣，從車身到車頂都是，洗完車當下，由於車子還是濕的，有水珠在上面，所以沒看出來，回家後車子也乾了，刮痕馬上就顯現出來。由於原廠鑑定後，光烤漆費就要4萬多，車主憤而向員工索賠，對方卻不斷推拖，還要求把車開回高雄讓他處理，無奈之下轉向站方索賠。站方知情後也傻眼，表示用菜瓜布洗車實在太瞎，無法說服高層代墊賠償費，三方僵持不下，最終協議一同前往原廠，由第三方估價，費用則由站方負責。

專家則表示，裡面有些刮痕實在太深，就算烤漆也無法完全復原，只能讓痕跡變淡。網友也紛紛留言：「我自己就是加油站員工，天底下哪有人用菜瓜布洗車，實在太瞎了」、「超級天兵耶，只差沒拿鋼刷了」、「這一看就知道連金油層和底漆都被刮花了，回天乏術」、「大哥，這是在洗車不是洗碗耶」。