北市南京東路二段一家土耳其餐廳，9日晚間6點40分傳出火警，消防局獲報後派遣19輛消防車、3輛救護車、人員58名前往馳援，發現是1樓戶外排油煙管起火，冒出陣陣濃煙及火舌。

警消立即疏散大樓內30名民眾，並救出13人，所幸無人員傷亡。火勢隨後在20分鐘後撲滅，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員調查。