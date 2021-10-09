北市南京東路餐廳排油煙管起火 警消救出13人所幸無傷亡 19:442021/10/09 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市南京東路二段餐廳起火，所幸沒有造成人員傷亡。(翻攝網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南京東路二段一家土耳其餐廳，9日晚間6點40分傳出火警，消防局獲報後派遣19輛消防車、3輛救護車、人員58名前往馳援，發現是1樓戶外排油煙管起火，冒出陣陣濃煙及火舌。 警消立即疏散大樓內30名民眾，並救出13人，所幸無人員傷亡。火勢隨後在20分鐘後撲滅，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員調查。 9旬翁突倒地昏厥 警民聯手救回寶貴生命 北市內湖金融機構成功攔阻1400多萬元 警邀業者座談加強防詐 #北市 #南京東路 #排油煙管 #警消 #土耳其餐廳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六福萬怡10／9起轉防疫旅館 餐飲繼續營運 15:492021/10/08 生活 迎雙十連假！北市動物園、天文館及兒童新樂園取消預約制 09:102021/10/07 生活 日本東京池袋餐廳爆炸3傷 疑卡式爐瓦斯罐肇禍 11:182021/10/07 國際 動物園、新樂園迎雙十 明起免預約 04:102021/10/08 地方新聞 國慶日前北市警肅槍 15天查獲16把長短槍械 13:492021/10/09 社會 東元餐飲集團各品牌振興券加碼 超過五倍新體驗 12:382021/10/07 生活 華航女機師染Delta 北市擴大採檢149人 結果出爐 11:112021/10/07 生活 華航女機師突破性感染 醫憂1件事「Delta恐3度犯台」 09:032021/10/07 生活 國1路竹段工廠大火 恐怖黑煙竄升阻擋視線 車流回堵9公里 17:242021/10/09 社會 北市KTV復業首日 信義警動員臨檢防滋事 03:242021/10/07 社會 曾性侵勒死按摩女 恐怖男出獄又129刀砍死回收婦竟逃死 08:052021/10/08 社會 社會熱門新聞 《英雄聯盟》BYG中路選手爆涉賭遭禁賽 老闆丁特證實 - 社會 開車半路目睹「墜機」險遭機身猛砸 新莊駕駛嚇壞曝影像 - 社會 尪出門失聯急報案 警1小時內尋獲 妻淚崩：你要嚇死我了 - 社會 天道盟小弟護盟主「鐵霸」與警推擠 遭強力壓制影片曝光 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。