富邦悍將范國宸近期扛起球隊主戰一壘手位置，在攻守兩端都有穩定輸出，過去讓人詬病的守備失誤大幅減少，本季目前只發生1次失誤，8轟則是生涯最多，守備上能有大幅度成長，他特別提到已經離隊的洋砲紐納斯，「他在心理層面、技術都是我們年輕球員學習的對象。」

由於林益全年齡漸長，本季多擔任指定打擊，一壘防區主要都交給范國宸鎮守，本季他在攻守兩端都有不錯的表現，總教練洪一中認為，年輕人就是多用，用久了表現自然就會出來，多給機會就有表現的可能。

范國宸也認為，穩定的出賽數讓他能夠更快的進行調整，「能夠穩定出賽也代表教練信任我，那就盡量去表現。」他提到今年從春訓起就有針對守備做訓練，「春訓跟延賽期間都有多練，接得很多。」

守備能有所提升，范國宸也特別提到前隊友紐納斯，「紐納斯在最高層級打了許多年，之前他在時對球隊內野手幫助很大，不管是在心理層面還是技術都是年輕球員學習的對象。」

范國宸繼續說：「他（紐納斯）會跟我們說，比賽場上誰都會犯錯，但在犯錯後如何面對下一個play，這是比較重要的，也讓我臨場調適得更快。」本季范國宸已敲出8轟，是生涯最佳成績，但他表示自己不會刻意追求長打，能夠穩定出賽更重要。