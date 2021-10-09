桃園龜山文青里聯外道路不足，上下班尖峰時間汽機車回堵嚴重，甚至卡在社區停車場出不來，桃園市交通局計畫新闢長庚醫院經合宜宅到樹林火車站的市區中型巴士，但已2度流標，第三度招標也將於月底到期，局長劉慶豐坦言前陣子因疫情讓業者興趣缺缺，若三度流標將以試辦公車方式培養運量。

龜山區文青里因A7合宜宅住宅進駐，人口大增，但聯外道路只有文青路一條，交通嚴重壅塞，上下班時段汽機車流甚至回堵到各社區停車場出口，嚴重影響居民通勤與居住品質，在地民眾苦不堪言，文青里長簡僑亨也多次陳情抗議。

議員陳雅倫說，交通部核定26.42億元「三管齊下方案」，將於明年開始施工，包含增設南出、北入匝道、以及林口A／B交流道南出南入及北出北入交織改善工程，但施工期間也恐進入更嚴重的交通黑暗期，應規畫交通替代方案，並開闢公車新路線以吸納自駕車人口，但交通局在青山路放寬限高後推動「長庚醫院-合宜住宅-青山路-迴龍捷運站-樹林火車站」的市區中巴，前兩次公告均失敗，無業者申請，目前正是第三次公告期，10月底前有意願的公車業者均可申請經營，事關「北北桃一日生活圈」公共運輸體系的完整建立，也有助於減少上交流道的排隊車潮，長期來說應是勢在必行，呼籲交通局短期可以先培養運量，逐步引導市民改搭大眾運輸來替代自駕車。

劉慶豐同意有培養運量之必要，坦言前兩次的公告期間受疫情影響，市區班次只剩6成運量，公車業者經營吃力、趨於保守，若第三次仍無業者申請，將以試辦公車方式運作，但若3個月試辦期運量沒有起色，得遵守遊戲規則宣告結束，屆時會搭配宣導鼓勵民眾搭乘。同時也與新北市區公車業者協調，要求936、937等公車增班，避免在A9林口站就已經滿載，A8長庚醫院站的龜山民眾上不了車。