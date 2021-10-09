淡水煙火秀前夕交通船引擎室起火 船艙竄濃煙影片曝光 19:572021/10/09 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 順風船業交通船晚間6時許要從漁人碼頭載客至淡水渡船頭，航行中船上引擎室卻突然起火燃燒。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水煙火秀登場前 交通船驚傳起火。 訂閱影音： 中時新聞網 新北市淡水漁人碼頭今（9日）晚間8時許將舉辦盛大的煙火施放，順風船業交通船晚間6時許要從漁人碼頭載客至淡水渡船頭，航行中船上引擎室卻突然起火燃燒，濃煙不斷從船艙內竄出，所幸交通船即時靠岸，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，交通船從漁人碼頭載客至淡水渡船頭，船上引擎室卻突然起火燃燒，濃煙不斷從船艙內竄出，消防局獲報前往救援，待交通船靠岸後出動泡沫水線灌救，所幸未有人員傷亡，火勢約20分鐘後被撲滅。 大道首席 大景無價 長虹Park 32熱銷有理 碰觸早有前例 美海狼級核潛艦慘遭熊抱畫面曝光 #交通船 #漁人碼頭 #晚間 #淡水 #載客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漁民冒浪出海捕魚回程舢舨翻覆 1獲救2失蹤 海巡持續搜救 10:042021/10/09 社會 全新熱門手機殼登場 客製、聯名、環保特色一應俱全 13:122021/10/09 生活 首購族搶進 塭仔圳翻轉新北 04:102021/10/09 財經焦點 國慶連假展開 國5湧車潮 蘇花改清晨就塞爆 09:502021/10/09 生活 雙十國慶連續假期啟動 林口警擴檢拚治安顧交通 11:012021/10/09 寶島 中國新視野－當不夜城遇限電潮 大陸亮化工程變黯淡 04:102021/10/09 全球財經 淡水煙火今登場 侯友宜：目前關渡橋一帶有回堵現象 15:212021/10/09 生活 雞排妹「直播屠龍」後 經紀人驚收龍龍短訊曝光 08:482021/10/09 娛樂 吃米粉湯送黑白切 鍾欣凌北影搶獎運旺 04:102021/10/09 娛樂新聞 美國核潛艦南海碰撞不明物 張競指好戲在海底悄登場 18:152021/10/09 政治 主計長，別開玩笑了 04:102021/10/09 時論廣場 社會熱門新聞 《英雄聯盟》BYG中路選手爆涉賭遭禁賽 老闆丁特證實 - 社會 開車半路目睹「墜機」險遭機身猛砸 新莊駕駛嚇壞曝影像 - 社會 尪出門失聯急報案 警1小時內尋獲 妻淚崩：你要嚇死我了 - 社會 天道盟小弟護盟主「鐵霸」與警推擠 遭強力壓制影片曝光 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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