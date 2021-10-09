淡水煙火秀登場前 交通船驚傳起火。

新北市淡水漁人碼頭今（9日）晚間8時許將舉辦盛大的煙火施放，順風船業交通船晚間6時許要從漁人碼頭載客至淡水渡船頭，航行中船上引擎室卻突然起火燃燒，濃煙不斷從船艙內竄出，所幸交通船即時靠岸，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，交通船從漁人碼頭載客至淡水渡船頭，船上引擎室卻突然起火燃燒，濃煙不斷從船艙內竄出，消防局獲報前往救援，待交通船靠岸後出動泡沫水線灌救，所幸未有人員傷亡，火勢約20分鐘後被撲滅。