國慶連續假期首日全台景區都出現出遊車潮，交通部預估，明日仍有部分出遊車潮，後天才轉為北上返家為主，國道南北向共有15處路段易壅塞，尤其以國道5號最為嚴峻；省道台61線鳳鼻路段、台68線、台9線蘇花路廊則會實施管制，提醒駕駛注意。

交通部高速公路局指出，明日國道南向部分，國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城、國6舊正至霧峰系統容易壅塞。

國道北向部分，國1圓山至大華系統、新竹系統至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林中午過後陸續出現車流，其中以國5最為嚴峻，可能塞到晚間12時。

連假第2天，公路總局預測上午9時至晚間7時，部分觀光旅遊景點路段將湧現車潮，將針對部分特定路段實施交通管制，包括台61線鳳鼻路段竹北新港三街一段與西濱路一段路口全日雙向封閉、台68線全日西向實施南寮端出口匝道封閉，以及台9線蘇花路廊實施21噸以上大貨車禁止通行。