瑞士腕表品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer）近來行銷策略動作頻仍，繼邀請瑞士冰球明星Nico Hischier擔任廣告代言人後，又宣布跨界與瑞士日內瓦書寫繪圖工具品牌卡達（Caran d’Ache）攜手合作，推出「匠心獨具」（Signature Moments）腕表與筆具套組，強強聯手，更添佳話。

寶齊萊與筆具品牌Caran d’Ache跨界合作推出限量套組，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊全球行政總裁Sascha Moeri指出，Caran d’Ache是國際知名的筆具品牌，尤其是瑞士人，幾乎都是使用Caran d’Ache鋼筆和鉛筆長大的，對它有著深厚的情感，因此他對於雙方跨界合作感到非常興奮，「寶齊萊與Caran d’Ache有不少相似之處，兩者都是擁有逾百年歷史的品牌，而且迄今仍是家族企業，對工藝技術的堅持和頂級品質的承諾，從未動搖。」

寶齊萊與筆具品牌Caran d’Ache跨界合作推出限量套組，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊與筆具品牌Caran d’Ache跨界合作推出馬利龍Manero Flyback Signature腕表，紅灰色系帆布表帶。（CarlF.Bucherer提供）

寶齊萊與筆具品牌Caran d’Ache跨界合作推出馬利龍Manero Flyback Signature腕表，紅灰色系帆布表帶。（CarlF.Bucherer提供）

Caran d’Ache行政總裁兼主席Carole Hubscher也表示，兩家傳統瑞士品牌都有一種所謂的「瑞士情結」，不僅僅是一個行銷術語，更是對工藝和品質標準的堅持，並推崇寶齊萊家族百年來傳承製表精神，不斷研發改進機械製表工藝，將其提升至藝術的境界。

寶齊萊馬利龍Manero Flyback飛返計時碼表，藍色編織表帶款21萬元。（ Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊馬利龍Manero Flyback飛返計時碼表，鋼表帶款22萬元。（ Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊和Caran d’Ache攜手合作「Signature Moments」限量版套組，限量188套，木盒內含寶齊萊馬利龍飛返計時碼錶Signature特別版（Manero Flyback Signature）和Caran d’Ache Signature鋼珠筆，收藏皮套是以環保材質製成，名表有了名筆陪襯，更添藝文氣息，名筆有了名表加持，更添時尚奢華。

寶齊萊邀請冰球明星Nico Hischier擔任廣告代言人，與新世代的年輕新富溝通。（ Carl F.Bucherer提供）

此外，寶齊萊為了與時下新世代對話，邀請瑞士冰球聯盟新澤西魔鬼隊（New Jersey Devils）史上最年輕的隊長Nico Hischier擔任代言人，年僅22歲的他不僅球技優異，且在球場是個出色的隊長，以高超的統御領導能力激勵隊員發揮最大的潛力，代表瑞士隊參加冰球世界錦標賽，更一舉挺進8強賽，表現令人激賞。