新冠變異株Delta肆虐全球，各國不斷接種疫苗，提升覆蓋率，卻也傳出各式各樣的副作用，其中一名南韓女性崩潰控訴，自己打完兩劑BNT後，胸部不斷變大，如今快跟瑜珈球一樣大了，看醫生吃藥都沒用。

根據南韓媒體《Insight》報導，這名打完兩劑BNT的年輕女子，表示自己原本胸部就很大，沒想到接種後胸部不斷腫脹，原本如西瓜的大小，如今已跟瑜珈球一樣大，且施打疫苗的手臂腋下也出現巨大腫塊，看醫生、吃藥都沒用，不少女網友也紛紛在新聞底下留言，表示自己也有類似副作用。事實上，南韓日前才正式公告，將月經障礙納入疫苗接種不良反應之一，現在還出現胸部變大案例，讓疾病管理局傷透腦筋。

國外不少女性傳出施打疫苗後，胸圍暴增的案例。(圖為民眾在北市體育館接種疫苗，與內文無關／郭吉銓攝)

不過其實南韓妹並非胸部變大首例，早在數月前，歐洲就傳出多起類似案例，包括一名挪威女高中生打完疫苗後，胸圍迅速成長，被迫必須換更大的胸罩；另有一名英國女性，接種疫苗後，從A罩杯成長為C罩杯，且打的都是BNT。

挪威衛生局對此表示，根據調查，約有10%民眾施打疫苗後，腋下淋巴浮腫，也間接導致女性出現胸部變大的感覺，但約莫30至45天就會好轉。