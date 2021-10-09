110年國慶晚會首度移師新竹市，9日晚間6時30分於空軍新竹基地舉辦，在國樂與舞蹈表演結束後，蔡英文總統及慶籌會主委游錫堃等人也上台致詞，蔡英文特別感謝國軍艱苦操練的日常，保衛台灣領土，更感謝國人守住疫情，讓台灣與各國彼此互助防疫。而游錫堃也因深受表演感動，當場唱起了《琵琶行》應和，令人拍案叫絕。

率先上台的新竹市長林智堅表示，今年國慶主題是「民主大聯盟、世界加好友」，他要特別向僑胞朋友致上最高敬意，也要感謝國軍弟兄、為台灣經濟打拚的新竹人與全體醫護、防疫人員，因為有大家，台灣才能成為世界不可或缺的朋友，並守住疫情，守護國人的健康。

游錫堃致詞時則對國樂及舞蹈表演大加讚賞，更突然唱起了《琵琶行》中的名句「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語，嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，來表達內心的感動。游錫堃也表示，許多國家因疫情無法舉辦實體國慶，但我們卻能依照往例舉辦，是天佑台灣，也是人為的努力，他要代表慶籌會向第一線防疫人員致敬，也感謝國軍捍衛台海。另外，近兩年來台灣經濟表現亮眼，美日關係深化，國際社會也用行動來力挺台灣、加好友。

蔡英文總統則簡短表示，這幾年她常走訪各地營區，看見三軍整備，用艱苦的訓練日常，來守護台灣人們的如常，國慶晚會的此刻，國軍官兵仍堅守岡位、守衛國家。此次國慶主題為「民主大聯盟、世界加好友」，在民主夥伴的相互扶持、善的循環下深化彼此情誼，疫情期間我們向國際伸出援手，當我們需要疫苗時，也獲得來自國際疫苗的支持，最後感謝僑胞排除萬難參加國慶，感謝僑胞在國外為台灣打拚，增加台灣能見度。