雙十連假，平靜的花蓮富里鄉傳槍擊案，中彈的是當地石牌村長楊文慶，傳疑似向友人催討債務問題，不料雙方起口角，對方拿出槍枝向楊姓村長開3槍，背部中彈，子彈卡在胸腔，玉里警分局隨即逮到55歲陳姓男子到案，依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、殺人未遂罪偵辦中。

初步了解，62歲富里鄉石牌村長楊文慶，疑與友人有債務問題，今天下午4點多前往催討，卻在富里鄉富北河隄防汛水田邊，遭陳某持槍枝，一連向村長開3槍，其中1槍打中村長左背部，子彈卡在胸腔，楊村長被送上救護車往醫院時，精神狀況仍清楚，背部一大片血漬，正在花蓮慈院救治。

警方查出55歲陳姓男子涉案，玉里警分局長溫基興指示成立專案小組，並調集鷹眼小組員警調閱周邊監視器，由富里派出所所長羅萬億警戒、保全跡證，偵查隊長黃宸緯率幹員勘查現場並緝捕犯嫌，掌握犯嫌訊息，2小時後將他逮補，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、殺人未遂偵辦中；至於槍擊原因，是否為債務引發？仍在調查釐清中。