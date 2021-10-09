圍棋高手黑嘉嘉轉戰影藝圈，聲勢看漲、星運如日中天，戲約不斷，日前她走訪梵克雅寶（Van Cleef &Arpels）遠東SOGO復興店的幸運國度裝置藝術展，佩戴幸運草Alhambra珠寶，呼應她一片看好的星運前景，更添幸運氣場。

黑嘉嘉星運如日中天，走訪梵克雅寶SOGO復興店幸運草 Alhambra加身，更添幸運氣場。（Van Cleef & Arpels提供）

黑嘉嘉才貌兼具，充滿知性美，被日本媒體譽為「千年一遇美少女」，在網路擁有不少忠實粉絲，首度進軍電影圈在《消失的情人節》尬一角，雖戲份不多，但表現十足搶眼，近一年來時尚雜誌國際中文版的拍照邀約不斷，且多次受邀出席時尚活動，如今梵克雅寶邀請她出席欣賞裝置藝術，並佩戴品牌經典Alhambra及Perlee珠寶作品，成為時尚圈的幸運新寵兒。

梵克雅寶Magic Alhambra耳環，主石為紅玉髓，約20萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶近日在遠東SOGO復興館打造一座充滿趣味的夢幻花園，邀請雙人藝術家Burcu & Geoffrey操刀設計，從一樓大廳到二樓店內處處可見經典Alhambra幸運草、可愛貓咪、飛舞蝴蝶、雲朵等元素的裝置藝術作品，一路引領走進梵克雅寶充滿奇異幻想的奢華世界，展覽即起展至10月17日止。

梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，玫瑰金、紅玉髓，約14萬3000元。（Van Cleef & Arpels提供）

此外，梵克雅寶每年定期登場的限量版Vintage Alhambra吊墜，也自即日起陸續來到店上，年度限量Alhambra吊墜向來是品牌VIP鎖定蒐藏的目標，今年2021年限定吊墜選用粉紅浪漫的薔薇輝石為主石，幸運四葉草圖騰的經典輪廓，外圈以玫瑰金勾勒，金色與粉紅和諧輝映，更添奢華。

粉紅色的薔薇輝石有淡棕色內含物和白色晶體，每顆紋路都不一樣，加上吊墜背面可鐫刻文字，讓限量版吊墜成為獨一無二的個人性珠寶。