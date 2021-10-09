知名遊戲《英雄聯盟》S11世界賽如火如荼進行中，未料今(9日)凌晨來自台灣電境戰隊Beyond Gaming（BYG）中路選手簡茂安，卻被爆料於賽前透露選角，影響地下賭盤勝率，經老闆丁特證實，目前他已遭官方禁賽懲處。更由於茂安的涉賭對話中，出現了一張身材火辣的口罩妹照片，更是讓外界好奇口罩妹與整起事件的關聯。

根據網友爆料的茂安與友人涉賭對話截圖中，友人直接PO出一張口罩妹的辣照，詢問茂安：「欸欸，你有夢到什麼ㄇ」茂安則回覆：「高機率是賽勒斯會球女」，還不忘提醒友人別買太多，他說的是高機率。網友看完截圖更紛紛留言「照片女生是誰，有沒有連結啊」、「奶妹輸錢不爽」、「大奶妹是他女友嗎？為啥突然傳個奶圖想表示什麼？」

隨後這位口罩妹的身分也被起底，竟是在臉書擁有280萬粉絲追蹤的人氣辣模Yumi.k，引發不小騷動。對此Yumi.k稍早也於社群網站回應：「謝謝大家喜歡我照片。很多人問我，這張照片沒出現在我版面過為什麼會出現在別人手機裡？會放照片的不只在IG，FB/官方Line /Y T都會放所以要追蹤我唷。」強調自己並不認識茂安。

對於旗下戰隊選手涉賭，老闆丁特也在臉書無奈寫下：「今天是個艱難的一天，無論是賽場上或賽場外。後續一切會按照RIOT的規矩走，若可以繼續打我會要求團隊打完全程的比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處等比賽結束後再說，暫時不影響團隊的心情。」並向失望的支持者道歉。