五倍券日前正式領用、流通，行政院法務部9日表示，依法五倍券不得轉售，營業人違反者將不得兌領，若有人涉及以不法手段收購或偽造、變造使用，也會有刑事責任，請民眾切勿違反規定，以免得不償失。法務部所屬檢調機關，對於任何涉及犯罪之不法情事，一律依法速查嚴辦，絕不寬貸。

法務部指出，依「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第7條第1款規定，五倍券有使用限制，不得轉售，營業人違反該規定，依同辦法第9條第2項規定不得兌領，且情節重大者，將取消兌領資格。

法務部提醒，五倍券屬於價證券，若以詐欺、恐嚇或施以強暴、脅迫等手段收購者，涉及刑法詐欺、恐嚇、妨害自由等罪責，最高可處5年有期徒刑。

偽造、變造五倍券者，涉及犯刑法第201條第1項之偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處10年有期徒刑，故意行使偽造、變造五倍券，意圖供行使之用而收集、交付於人，涉及犯刑法第201條第2項之行使偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處7年有期徒刑。

法務部再次呼籲，全民在遵守防疫規範下，合法使用五倍券消費，不要違反使用限制，或是異想天開，以不法手段收購、偽造及變造，一旦涉及刑責，法務部所屬檢調機關均將依法查辦，嚴懲不法，以保障守法民眾權益。