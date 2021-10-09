台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，《美麗島電子報》公布的民調顯示，該選區民眾對特定至治人物的好感度當中，最受歡迎的是台中市長盧秀燕，而陳柏惟則只有2成多好感度，力挺陳柏惟的行政院長蘇貞昌與綠委蔡其昌則敬陪末座。台北市議員徐巧芯直言，這2人力挺陳柏惟無疑是提油救火，而盧秀燕的任何表態，都會牽動這次罷免案。

針對陳柏惟罷免案，《美麗島電子報》對台中市立委第二選區的民眾進行民意調查，民調結果8日在政論節目《關鍵時刻》中被搶先披露，有37.2%民眾表態支持罷免，反對罷免的則有25.7%，表示不投票或投廢票的民眾有20.9%，另外有16.2%民眾沒有明確表態。同時，有57.1%的民眾表示會去投票，不會去投票的則有31.5%。

《美麗島電子報》也詢問該地區的民眾，對盧秀燕、總統蔡英文以及陳柏惟等政治人物的好感度，結果顯示，盧秀燕拔得頭籌，獲得47.4%的好感度；蔡英文好感度則為35.7%；前立委顏寬恒緊追在後，好感度為35.4%；陳柏惟26.4%、國民黨主席朱立倫26%，蘇貞昌25%，蔡其昌22.6%。

徐巧芯表示，民進黨很多人幫陳柏惟加油，是像蔡其昌和蘇貞昌，這些加油有沒有用？盧秀燕的好感度，有47.4%，蔡英文35.7%，顏寬恒35.4%，而陳柏惟只有26.4%，蘇貞昌、蔡其昌比陳柏惟差，還一直去加油，只會更慘，這兩個幾乎是噗嚨共，加油老半天，卻可能是提油救火，越害他越慘，而盧秀燕有任何表態，都可能牽動這次罷免投票。