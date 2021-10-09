台南市七股生活藝術市集9日下午於南灣碼頭遊憩區展開，遊客下海體驗SUP立式划槳。（劉秀芬攝）

台南市七股生活藝術市集9日下午於南灣碼頭遊憩區展開，股份魚鄉工作室推出繪本導覽及魚拓DIY體驗。（劉秀芬攝）

台南七股南灣碼頭遊憩區國慶連假首日下午很熱鬧，台南、高雄、屏東、澎湖4縣市漁村青年與青農聯手舉辦「冒險吧！走一段海岸」七股生活藝術市集，邀請民眾搭船遊潟湖、體驗水上SUP追夕陽，現場還有手作DIY體驗、超值水產1元競標等活動，要將海洋文化、友善養殖、食農教育介紹給參與遊客。

由農委會水土保持局台南分局、台江國家公園、七股區公所合辦的七股生活藝術市集活動，9日下午於七股區南灣碼頭遊憩區展開，邀請水保局輔導的社區與青年，展出農漁產品及文創商品，並邀台江里海聯盟夥伴一起交流。

遠從澎湖來參加的幸福山海味團隊，帶來海鮮特產、編織文創品、特色遊程，要邀請民眾到澎湖旅遊；南灣烘焙工坊推出鹽地的美味糕點；海廢藝術工作室O2Lab實驗室以浮球、魚網等海洋廢物製成的裝置藝術，吸引遊客拍照打卡。

高雄旗山區南勝社區展示荔枝農產加工品，廢棄荔枝木餐具DIY也吸引親子朋友現場體驗；七股十份社區股份魚鄉工作室則推出繪本導覽及魚拓DIY體驗，推廣社區小旅行。活動還推出水上SUP體驗，七股潟湖遊湖導覽，等待出發的遊客則可以逛逛現場攤位品嘗美食，聽樂團演奏。

水保局台南分局副分局長祝瑞敏下午也到場，一一參觀擺攤青農、漁青、社區夥伴帶來的農特產與文創商品。祝瑞敏說，水保局長期輔導社區及青年推出自有品牌產品，也要讓他們有展現的平台。

祝瑞敏表示，市集活動不僅希望將青農、漁青、社區的產品、特色介紹給民眾，更希望串聯4大縣市夥伴，及當地觀光景點業者或水域活動業者，希望他們互相交流，建立起合作模式，日後能循此模式多舉辦活動自我行銷成長。