蔡英文總統9日晚間來到空軍新竹基地，參加110年國慶晚會，致詞時感謝國軍在艱苦的訓練下堅守崗位、守護台灣，會持續努力，堅守民主自由的前線，也要與國際夥伴加強合作，為世界做出貢獻。蔡英文也特別感謝僑胞們排除萬難參加國慶，更感謝他們在海外打拚增加台灣能見度。

蔡英文致詞時首先大讚新竹市是充滿幸福微笑的城市，她感受到新竹市不斷地進步發展，看到80年歷史的動物園重新開幕、魚鱗天梯的美景、風箏賽場地海風，大人小孩的笑聲，讓她印象深刻。

接著話鋒一轉，蔡英文表示此次來到空軍新竹基地，對比她這幾年常到各地營區，看國軍訓練整備狀況。在天空上，空軍戰機充分掌握空域的防衛，在遭到侵擾的時候，飛行員第一時間起飛固守、捍衛領空。在陸地上，陸軍的步兵、裝甲兵、砲兵，頂著烈日，防禦演練，保衛國土。水面上，軍艦上的弟兄姊妹適應狹窄生活空間，克服惡劣海象，出海執行巡防任務，守護海疆。

蔡英文強調，國軍為了保衛國家，用艱苦訓練的日常，撐起了我們的如常，此刻國軍官兵仍堅守岡位，守衛國家。

此次國慶主題為「民主大聯盟、世界加好友」，蔡英文表示，在民主夥伴相互扶持下，善的循環深化彼此情誼，也因為大家團結守住疫情，讓我們向國際伸出援手，捐贈防疫物資。當國內需要疫苗，更獲得來自國際疫苗的支持，我們會持續努力，堅守民主自由的前線，與國際夥伴加強合作，為世界做出貢獻。

最後蔡英文感謝僑胞排除萬難參加國慶，感謝僑胞在國外為台灣打拚，增加台灣能見度。