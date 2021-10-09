故宮南院今天晚上以無人機結合水舞、無人船表演，主題是走過黑暗迎向天光。（張亦惠攝）

故宮南院今天晚上以無人機結合水舞、無人船表演，主題是走過黑暗迎向天光。（張亦惠攝）

故宮南院今天晚上以無人機結合水舞、無人船表演，主題是走過黑暗迎向天光。（張亦惠攝）

故宮南院今天晚上以無人機結合水舞、無人船表演，吸引大批民眾到場觀賞。（張亦惠攝）

故宮南院為迎接國慶連假10月9、10日兩天，除白天有戶外「島嶼盛會」印尼原汁原味園遊會，晚上還有無人船、無人機與3D水舞水幕秀海空聯合展演，今天晚上吸引大批民眾前往觀看，以「走過黑暗，迎向天光」為主軸，精彩表演讓現場遊客驚呼連連。

故宮南院今年「水影舞光」水舞水幕秀結合奧運、疫情加零及求婚話題獲熱烈迴響，今天晚上7點以「走過黑暗，迎向天光」為主軸，打造水舞暨無人機群飛展演，300架無人機、至善湖上10台無人船及3D水舞光影交互輝映，十分壯觀，尤其無人機排成新冠肺炎病毒株時震撼全場。

嘉義縣長翁章梁、故宮南院處長彭子程等人也都到場觀看，翁章梁說，表演敘述新冠肺炎對全球帶來的衝擊，最後由出現「希望之鴿」象徵走過黑暗，迎向天光，讓人感到療癒；彭子程表示，希望這個表演帶來撫慰人心的效果，明天晚上還有一場，歡迎大家來故宮南院。

故宮南院指出，不只活動、展覽精彩，入館還有優惠好康，10月2日至10月31日印尼月活動期間，攜帶證明文件，印尼籍人士及同行者1名免費參觀，民眾憑票闖關集點可換好禮；10月8日至12月31日憑嘉義縣市合法住宿證明，住宿當日或隔日免費入館外，門票票號尾碼「888、1010及1228」，可兌換限量故宮聯名黑金犧尊版RODY1隻；持數位或紙本振興券購買故宮門票套裝享最低75折優惠。