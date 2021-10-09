中廣董事長趙少康今（9）日到高雄左營果貿社區演講，他提到10月23日必須罷免掉立委陳柏惟，台下響起如雷掌聲。他直嗆，陳柏惟言行荒腔走板，還涉肇逃很可惡，「如果沒有罷掉，沒有天理」。

趙少康提到，10月23日一定要罷免陳柏惟，他向台下民眾喊話，如果有親戚住在台中第二選區，大肚、沙鹿、烏日、霧峰、龍井這5個海線地方，叫他們要去投罷掉陳柏惟，太不像話了。

他直說，陳柏惟在高雄選市議員落選，跑去台中選立委選上，陳就是抗中、台獨搞這些東西，還在立法院質詢國防部長用台語，也曾說要把外交部改成內交部、讓香港人來台灣當兵等等荒腔走板言行。

趙少康也怒指，陳柏惟被挖出來10年以前肇逃，是很可惡的行為，陳說自己打兩份工是哪兩份工，必須交代清楚，以及在哪家公司，工作幾點到幾點，真的做到早上6點？「我真的懷疑」。

他說，陳柏惟肇事後不是去投案，是被監視器抓到，判決書上說陳當時也不下車、不查看被撞者傷勢、不報警，這樣可以嗎？還說自己沒有酒駕，但抓到你已經是晚上了，就這樣跑了；不要說做個議員，立委，連做個人都不應該這樣。

趙少康直嗆，如果沒有罷掉陳柏惟，根本沒有天理，行政院長蘇貞昌還曾誇他是「有守有為的好青年」，民進黨的標準難道是這樣的嗎？