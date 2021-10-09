大陸證券日報報導，中船防務控股子公司中船黃埔文冲船舶有限公司（以下簡稱「黃埔文冲」）已在9月30日與長榮集團以「雲簽約」形式正式簽訂24艘支線貨櫃船訂單，總金額約10億美元。這是目前中國船舶集團承接的最大單筆支線集裝箱船新船訂單，也是黃埔文冲史上最大的單筆民品經營訂單。

「中船系」唯一一家A＋H上市公司中船防務，全稱為中船海洋與防務裝備股份有限公司，是中國船舶集團屬下大型骨幹造船企業和中國國家核心軍工生產企業，業務涵蓋防務裝備、船舶修造、海洋工程、非船業務四大板塊，主要產品包括軍用艦船、特種輔船、公務船、油船、支線貨櫃船等船舶海工產品以及鋼結構等非船產品，多次獲評「中國製造業500強」「中國品牌500強」。

報導引述業內人士指出，此次長榮10億美元訂單的簽訂及履行預計將對中船防務現金流及後續經營業績產生積極影響，並進一步鞏固其子公司在支線貨櫃船市場的國際領先品牌地位。

黃埔文冲是一家擁有170年建廠歷史和130年軍工歷史的造船企業，是中國軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是中國支線貨櫃船最大最強生產基地。

截至目前，其支線型貨櫃船手持訂單全球市場份額達18％，市場佔有率穩居全球第一。此次接獲長榮的10億美元訂單，將進一步夯實該公司可持續發展的根基。