台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，而日前被爆出多年前發生交通事故肇逃和涉足博弈電玩店後，資深媒體人黃揚明再透露陳柏惟前團隊成員一件醜聞指出，陳柏惟2019年8月5日宣布參選立委後，其團隊發言人田姓男子被3名女性在8月8日臉書貼文指控與其發生桃色糾紛，其中一人當時更強調「自己17歲未成年，此事件涉事人數絕對遠不只我們發文之三人」。不過在事件爆發後，陳柏惟競選團隊黨工8月8日下午就已把該田姓成員退出聯絡群組，進行切割。

陳柏惟團隊前成員。(圖/翻攝自臉書)

黃揚明9日於《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，他今天要揭露的事情，以前在網路上有過討論，但主流媒體並未有過太多討論，他指出，陳柏惟在2019年8月宣布參選台中海線立委時，一名擔任新聞聯絡發言人的田姓競選總部團隊成員，當時他會上一些親綠政論節目。但是當年8月8日凌晨卻有3位女性分別在臉書貼文控訴田先生，與其發生桃色糾紛。

男女方臉書截圖。(圖/翻攝自 政論節目 新聞大白話)

黃揚明說，她們沒有提告，但當時有一個案例必較嚴重，當時發生了「反高中課綱微調運動」，而田先生不只是去現場當喇叭架搶鎂光燈，也很積極地在現場約不過高中職年紀的女學生。且某位受害女性8月18日於臉書發文指控，「事發當時我才17歲未成年，並提到，此事件涉事人數絕對遠不只我們發文之三人，再次重複，有類似不愉快經驗者絕對不止於檯面上的三人。事已至此根本無法稱之為情感糾紛，而是在這個圈子內隱隱作痛許久的嚴重『公害』」。

女方臉書貼文。

黃揚明續指，當時田先生也透過臉書發文承認此事，但他強調「發生關係的當下，我非常確定我都有詢問對方的意願，且事先不知道小姐沒有經驗，或許是那個情況下，讓小姐不知所措而表示同意，但絕對沒有強迫他人做任何事情，對此感到抱歉」。而就在事情爆發後，陳柏惟競選團隊黨工8月8日下午就已把該田姓成員退出聯絡群組，進行切割。並由罷韓團隊的張博洋接任其發言人職務。

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