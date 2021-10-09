中國的互聯網醫院發展迅速，共有1600多家，僅今年上半年新增的互聯網醫院就有500家，遠程會診平台更是遍布大小醫院。但大部分互聯網醫院卻出現了「建而不用」情況。「互聯網＋」叫好不叫座，原因在於遠距醫療的醫保問題、費用支付及拿藥仍要到醫院等，但基層患者的病不能等。

據中國國家遠程醫療與互聯網醫學中心等發布的《2021中國互聯網醫院發展報告》顯示，互聯網醫院真正能實現有效持續運營的屈指可數。以海南省衛健委公布的互聯網醫院運營數據為例，海南58家公立醫院建設的互聯網醫院，真正開展互聯網診療業務的僅11家，其中還有3家診療人次不超過20人，超過90％互聯網醫院處於建而不用的狀態。

中日友好醫院副院長崔勇，身為報告參與者，他說，因為疫情2020年互聯網醫院的運營要比2019年好了不少，但平均每天也只有55人次的線上診療量，相比實體門診，顯得十分冷清。

北京大學人民醫院心內科副主任郭繼鴻表示，他們的遠距會診平台開設3年多以來，一直免費。目前當局對遠距醫療服務沒有明確的定價制度，遠距醫療費用由誰付、付給誰、付多少都不明確，所以只能一直免費。但加入遠距醫療平台的基層醫療機構不斷增加，需會診的病例越來越多，服務已開始吃緊。

基層醫院也有難題。天津薊州區人民醫院早在2016年就跟中日友好醫院連接遠程會診平台，5年來會診的病例卻寥寥無幾。該院黨委書記李繼東直言，目前遠距會診都是各醫院自主定價。該院與中日友好醫院簽訂的協議，不同職稱的醫生、病症和不同時間的會診價格，分別在幾百到2千元人民幣不等。相比患者到北京看診的費用來說費用並不高，但很多患者寧願自己跑到北京舟車勞頓，也不願意為遠距會診買單。

2018年國家衛健委首次出台互聯網醫院准入管理政策，幾年間互聯網醫院從個位數到千位數成長。但此後面臨瓶頸。如醫保卡沒有電子化、網路無法實現醫保支付、拿藥還是要到醫院、醫生網路診療價格偏低等。一些醫院正在與社區醫院和藥房展開合作，摸索新的解決方案。

此外，為了保證患者的生命安全，《互聯網診療管理辦法》第16條規定，不得對首診患者開展互聯網診療活動。而互聯網醫院的功能本來就是要減少患者跑腿，不能開放互聯網首診成為限制互聯網醫院發展的一個難題。醫生們也正在嘗試新的解決辦法。