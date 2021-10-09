第23屆台北電影獎昨圓滿落幕，去年獲金馬獎最佳新演員獎的陳姸霏，憑藉《無聲》中飽受欺凌的聽障生「姚貝貝」一角，打敗同片演員劉子銓，再度拿下1座新演員獎，創新演員的紀錄。她致詞時開心感謝幕前、幕後的製作團隊和家人，並稱從去年的非常新人到今年的最佳新人，來到北影就像是回家，「很激動也很感謝，像是回到了出發點」。

陳姸霏表示當初聽到和劉子銓雙雙入圍，「不是緊張而是很開心，代表《無聲》有2個機會」，並稱該獎是歸給《無聲》，「沒有當初導演柯貞年告訴我不要害怕，還有子銓的陪伴，不會有現在的我，所以也是屬於我跟子銓的，也希望之後還有合作的機會」。她說聽到名字時，當下腦袋一片空白，但有逼迫自己不要這麼緊張，也自勉「思考過後發現努力向前衝的我，才能超越現在的我，希望自己可以越來越進步」。至於打算怎樣慶祝？已經有好幾天沒睡飽的她則說：「好好睡一覺，然後再好好整理自己，幫自己設立一個新的起點，希望未來越來越好。」

林哲熹（左）和柯震東頒發最佳新人獎。（台北電影節提供）

另外，頒獎人柯震東上台時不忘拿自身舉例，「自己有拿過最佳新人獎，千萬不要覺得自己很棒，不要有大頭症，不然就會像我一樣跌很大一跤。」陳姸霏也說：「那番話非常有道理，我應該繼續努力，因為我現在只是做好本分，不停精進自己才是我的人生目標。」