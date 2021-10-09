女星王思佳從綜藝通告咖轉型成網紅當「王美」，直接又不造作的個性更受到網友喜愛，在8月1日順產生下女兒「小王美」，也開始分享育兒的喜怒哀樂，2個月下來身材恢復神速令人稱羨；其實在8月中旬王思佳拍攝生日企劃時，穿著合身洋裝腰間還看得出有小肚子，不掩飾產後真實狀態，意外讓網友大推。

王思佳和先生Joe結婚5年，終於在今年8月迎來第一個寶貝女兒「小王美」，從生產完至今已過2個多月，從她近日在IG更新的動態，能看出她短時間內就已將體態恢復得和之前沒懷孕差不多，四肢纖細還有螞蟻腰，S曲線好到不像是已經當媽的樣子。

王思佳毫不掩飾產後真實身材，自然性格被網友推爆。(圖/ 摘自王思佳的王美頻道)

但有網友發現王思佳更真實的一面，在她YouTube頻道中9月上傳的生日企劃，她生日是8月18日，才剛生完小孩兩個多禮拜，從畫面中看出她被突如其來的拍攝差點招架不住；王思佳當時穿著合身的洋裝坐下，細看能注意到腰間還有小肚子，她根本不打算掩飾產後身材，讓不少人超驚喜也對她大改觀。

這段影片也獲得許多網友好評，一一在底下留言稱讚她，「這才是生完孩子該有的身材，好真實」、「這真的是唯一一個我不用調整播放速度的頻道，看了不浪費時間，舒壓又療癒」、「生完怎麼又更美」、「生完不到一個月這樣已經很美了」。